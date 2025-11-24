Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Garagentor beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr, (23. November 2025) hat ein unbekannter Autofahrer das Tor an einer von vier Reihengaragen an der Frankenstraße beschädigt. Vermutlich hat er oder sie dort rangiert und das Tor touchiert. Durch den Unfall entstanden schwarze Anhaftungen, Kratzer und Dellen im Tor. Zeugen, die in dem Zusammenhang Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

