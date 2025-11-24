PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht
Garagentor beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr, (23. November 2025) hat ein unbekannter Autofahrer das Tor an einer von vier Reihengaragen an der Frankenstraße beschädigt. Vermutlich hat er oder sie dort rangiert und das Tor touchiert. Durch den Unfall entstanden schwarze Anhaftungen, Kratzer und Dellen im Tor. Zeugen, die in dem Zusammenhang Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren