Am Freitag (21. November 2025) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Goch und des Bezirksdienstes einen Schwerpunkteinsatz im Straßenverkehr durch. Zunächst wurden am Morgen an der Gesamtschule Mittelkreis Zweiräder kontrolliert. Bei den rund 90 Fahrrädern, acht E-Scootern und zwei Kleinkrafträdern fielen 29 dieser Fahrzeuge wegen Mängeln auf. In der Mehrzahl handelte es sich um mangelhafte, sprich fehlende Beleuchtung und Bremsen ohne Wirkung. Die Erziehungsberechtigten wurden mittels sogenannter Elternbriefe über die Feststellungen informiert. Bei anschließenden weiteren Kontrollen im Innenstadtbereich wurden 21 Verstöße festgestellt, davon 17 mal von Radfahrern und Radfahrerinnen, zweimal handelte es sich um Verstöße beim Abbiegen und in jeweils einem Fall um einen Handy-Verstoß und einen Geschwindigkeitsverstoß. Durch den Bezirksdienst der Polizeiwache Goch wurden bereits in den Vortagen an der Realschule und an der Hauptschule in Goch Kontrollen der Zweiräder durchgeführt. Bei den insgesamt 262 überprüften Fahrrädern und E-Scootern stellten die Beamten 85 Verstöße fest, die ebenfalls jeweils eine Benachrichtigung der Eltern mittels Elternbrief zur Folge hatten. Polizeihauptkommissar Michael van den Heuvel vom Bezirksdienst: "Die Anzahl der Verstöße bewegte sich auch in diesem Jahr auf einem Niveau, welches für uns leider fast schon normal ist. Wir erhoffen uns von den Kontrollen und der Information der Erziehungsberechtigten mittels der Elternbriefe, dass zuhause intensiver draufgeschaut wird, ob die Fahrräder, E-Scooter oder Mofas auch wirklich verkehrssicher sind und sich damit im nächsten Jahr die Mängel deutlich verringern! Hier sind die Eltern gefordert!". Auch diese Kontrollen zur Verringerung der Verkehrsunfälle mit Verletzten werden fortgesetzt. (sp)

