POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug

Wer kennt diesen Mann?

Geldern (ots)

Am 16. Juni 2025 fuhr ein unbekannter Täter mit einem grauen Ford Fiesta mit niederländischen Kennzeichen auf ein Tankstellengelände in Geldern. Der bislang unbekannte Fahrer betankte anschließend mehrere Kraftstoffkanister mit Benzin. Danach fuhr er davon, ohne zu zahlen. Die niederländischen Kennzeichen gehören nicht zu dem Fahrzeug.

Bilder einer Überwachungskamera sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/186913

Der Mann steht im Verdacht, bereits häufiger nach gleichem Schema vorgegangen zu sein. Wer kann Angaben zur Person oder zu dem Fahrzeug machen? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

