POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug
Wer kennt diesen Mann?
Geldern (ots)
Am 16. Juni 2025 fuhr ein unbekannter Täter mit einem grauen Ford Fiesta mit niederländischen Kennzeichen auf ein Tankstellengelände in Geldern. Der bislang unbekannte Fahrer betankte anschließend mehrere Kraftstoffkanister mit Benzin. Danach fuhr er davon, ohne zu zahlen. Die niederländischen Kennzeichen gehören nicht zu dem Fahrzeug.
Bilder einer Überwachungskamera sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/186913
Der Mann steht im Verdacht, bereits häufiger nach gleichem Schema vorgegangen zu sein. Wer kann Angaben zur Person oder zu dem Fahrzeug machen? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell