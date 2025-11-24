POL-KLE: Weeze - Diebstahl auf Baustelle
Kabel und Flex gestohlen
Weeze (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. November 2025) haben unbekannte Täter sich durch einen Bauzaun Zutritt zu einer Baustelle auf der Feldstraße verschafft. Sie drangen dort in einen Container ein und schnitten mehrere Meter Elektrokabel von einer Kabelrolle, die sich im Container befand. Außerdem entwendeten die Täter eine Motorflex der Marke Stihl. Danach flüchteten sie. Hinweise zu verdächtigen Personen werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)
