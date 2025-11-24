Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in Einfamilienhaus am Diepe Kuhweg

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Bisher unbekannte Personen sind am Samstag (22. November 2025) in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Diepe Kuhweg in Emmerich eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten Schränke und Schubladen im Haus. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen am Diepe Kuhweg geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

