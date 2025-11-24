PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in Einfamilienhaus am Diepe Kuhweg
Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Bisher unbekannte Personen sind am Samstag (22. November 2025) in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Diepe Kuhweg in Emmerich eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten Schränke und Schubladen im Haus. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen am Diepe Kuhweg geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

