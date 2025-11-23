Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Kranenburg (ots)

Am 22.11.2025 gegen 03:40 Uhr befuhr ein 28jähriger Niederländer die Tiggelstraße aus Richtung Alde Börg, in Richtung Kranenburger Straße. Unmittelbar nach der Überführung der Bundesstraße 9 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam jetzt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Graben und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Er hatte sich bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

