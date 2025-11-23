PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Kranenburg (ots)

Am 22.11.2025 gegen 03:40 Uhr befuhr ein 28jähriger Niederländer die Tiggelstraße aus Richtung Alde Börg, in Richtung Kranenburger Straße. Unmittelbar nach der Überführung der Bundesstraße 9 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam jetzt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Graben und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Er hatte sich bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren