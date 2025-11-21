Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw streift Fußgänger auf der Hees und fährt davon

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Donnerstag (20. November 2025) wurde gegen 08:10 Uhr ein Fußgänger an der Straße Alte Zollstraße in Weeze-Hees durch einen unbekannten Pkw-Fahrer oder -Fahrerin verletzt. Der 59-jährige Weezer war mit seinem angeleinten Hund unterwegs, als sich von hinten ein schwarzer Pkw näherte. Er ging dann an den rechten Fahrbahnrand, um den Pkw passieren zu lassen. Das Auto fuhr dann sehr nah links an ihm vorbei und touchierte ihn mit dem rechten Außenspiegel. Der Fußgänger wurde dabei leicht am Arm verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben, welches sich in Richtung Flughafentor am Ende der Alte Zollstraße entfernt hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

