Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Täter?

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (9. Oktober 2025) kam es zwischen 20:05 Uhr und 20:15 Uhr am Antwerpener Platz in Kevelaer zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter Täter he-belte in einem Verbrauchermarkt eine Vitrine auf, entwendete aus dieser Spirituosen mit einem niedrigen vierstelligen Wert und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Der Täter wurde durch eine Videokamera im Ladenlokal videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann An-gaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/186996

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

