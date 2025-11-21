PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Pedelec: Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Am Donnerstag (20. November 2025) kam es gegen 07:10 Uhr am Abergsweg in Emmerich zu einem Alleinunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem Pedelec den Abergsweg in Fahrtrichtung Hüthumer Straße und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Pedelec. Durch den Sturz zog sich der Emmericher, welcher zum Unfallzeitpunkt nach eigenen Angaben einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:26

    POL-KLE: Uedem - Kollision im Gegenverkehr: Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwerverletzt

    Uedem-Keppeln (ots) - Am Donnerstag (20. November 2025) kam es gegen 15:08 Uhr an der Kalkarer Straße in Uedem zu einem Verkehrsunfall. Eine45-jährige Frau aus Issum befuhr mit einem Pkw (Hersteller: Skoda) die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Keppeln. Dabei kam die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab und geriet anschließend in ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:00

    POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht / VW Multivan am Spiegel beschädigt

    Rees-Haldern (ots) - Am Mittwoch (19. November 2025) zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Multivan beschädigt, der in Haldern an der Einmündung Blankenburgstraße / Leharstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Vermutlich touchierte der andere Wagen den VW im Vorbeifahren, es entstand ein Schaden am linken ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:58

    POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl / Wer kennt diesen Mann?

    Kevelaer (ots) - Am 6. August 2025 nahm ein bislang unbekannter Täter in einem Verbrauchermarkt am Antwerpener Platz eine Geldbörse an sich, die an Kunde kurz zuvor in der Getränkeabteilung auf einem Regal abgelegt hatte. Der Unbekannte wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bild ist im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link zu finden: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren