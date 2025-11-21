Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Pedelec: Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Am Donnerstag (20. November 2025) kam es gegen 07:10 Uhr am Abergsweg in Emmerich zu einem Alleinunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem Pedelec den Abergsweg in Fahrtrichtung Hüthumer Straße und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Pedelec. Durch den Sturz zog sich der Emmericher, welcher zum Unfallzeitpunkt nach eigenen Angaben einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. (pp)

