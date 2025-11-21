PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Erstmeldung zu Verkehrsunfall in Straelen
Kreuzung Niersstraße/Hetzerter Straße bis auf weiteres gesperrt

Straelen (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles in Straelen an der Kreuzung Niersstraße/Hetzerter Straße ist der Kreuzungsbereich bis auf weiteres voll gesperrt. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren werden. Wir berichten nach! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:26

    POL-KLE: Uedem - Kollision im Gegenverkehr: Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwerverletzt

    Uedem-Keppeln (ots) - Am Donnerstag (20. November 2025) kam es gegen 15:08 Uhr an der Kalkarer Straße in Uedem zu einem Verkehrsunfall. Eine45-jährige Frau aus Issum befuhr mit einem Pkw (Hersteller: Skoda) die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Keppeln. Dabei kam die Frau, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab und geriet anschließend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren