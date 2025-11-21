POL-KLE: Straelen - Erstmeldung zu Verkehrsunfall in Straelen
Kreuzung Niersstraße/Hetzerter Straße bis auf weiteres gesperrt
Straelen (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalles in Straelen an der Kreuzung Niersstraße/Hetzerter Straße ist der Kreuzungsbereich bis auf weiteres voll gesperrt. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren werden. Wir berichten nach! (sp)
