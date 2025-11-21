Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (12. November 2025), 16:20 Uhr und Mittwoch (19. November 2025), 18:20 Uhr kam es an der Bahnstraße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines Opel Astra hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich der Fahrertür feststellen. Die oder der Unfallverursacher hatte sich zuvor vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

