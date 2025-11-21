Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Folgemeldung zum schweren Verkehrsunfall in Hetzert

Transporter kollidiert mit LKW

beide Fahrer schwer verletzt

Lebensgefahr beim Transporter-Fahrer

Straelen (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Straelen-Hetzert am heutigen Freitag (21. November 2025) gegen 10:40 Uhr wurden zwei Personen schwer verletzt, bei einem Fahrer besteht Lebensgefahr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat ein 40-jähriger Mann aus Mönchengladbach, der mit seinem Renault Traffic auf der Niersstraße in südlicher Richtung fuhr, an der Kreuzung mit der Hetzerter Straße das dortige STOP-Zeichen missachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 27-jährigen Mannes aus Straelen, der die Hetzerter Straße in Richtung Kerken befuhr. Beide Fahrzeuge kamen infolge der Kollision hinter der Kreuzung nach rechts von der Fahrbahn der Hetzerter Straße ab. Der Lkw kippte dabei auf die Seite. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, bei dem Fahrer des Transporters besteht Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt, der Lkw-Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde angefordert und übernahm die Spurensicherung vor Ort. Der polizeiliche Opferschutz war zur Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen eingesetzt. Aktuell dauert die Sperrung des Kreuzungsbereiches noch an. (sp)

