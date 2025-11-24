Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Tötungsdelikt - Polizei nimmt Tatverdächtigen noch am Tatort fest

Kleve (ots)

Am Samstag (22. November 2025) wurde in Kleve Materborn ein Mann festgenommen. Gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Materborner Allee. Anschließend habe eine Person regungslos auf einem Balkon gelegen. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden unverzüglich zum Einsatzort entsandt. Vor Ort wurde eine 74-jährige Frau tot aufgefunden. Zwei Familienangehörige der Verstorbenen konnten in der Wohnung angetroffen werden. Einer der beiden Männer gab an, an dem Streit beteiligt gewesen zu sein. Der 42-jährige, ein Sohn des Opfers, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde er am Sonntag (23. November 2025) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve und ordnete Untersuchungshaft wegen des Tatvorwurfs des Totschlags an.

Die Hintergründe der Tat und auch die Umstände des Todes sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Presseanfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve.

