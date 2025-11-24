PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Tötungsdelikt - Polizei nimmt Tatverdächtigen noch am Tatort fest

Kleve (ots)

Am Samstag (22. November 2025) wurde in Kleve Materborn ein Mann festgenommen. Gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Materborner Allee. Anschließend habe eine Person regungslos auf einem Balkon gelegen. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden unverzüglich zum Einsatzort entsandt. Vor Ort wurde eine 74-jährige Frau tot aufgefunden. Zwei Familienangehörige der Verstorbenen konnten in der Wohnung angetroffen werden. Einer der beiden Männer gab an, an dem Streit beteiligt gewesen zu sein. Der 42-jährige, ein Sohn des Opfers, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde er am Sonntag (23. November 2025) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve und ordnete Untersuchungshaft wegen des Tatvorwurfs des Totschlags an.

Die Hintergründe der Tat und auch die Umstände des Todes sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Presseanfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren