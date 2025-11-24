Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Anhänger gestohlen

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Zwischen Mittwoch und Samstag (22. November 2025) sind in Goch zwei Kfz-Anhänger gestohlen worden. Zwischen Mittwochnachmittag und Sams-tagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Hommersum auf der Maasstraße einen Anhänger der Marke PKC. Der Anhänger stand dort auf einem Grundstück, war mit einem Kastenschloss gesichert und trug das Kennzeichen KLE-BB876. Zudem war er mit der Werbung eines Anhänger-Verleihs beschriftet. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag wurde auf der Asperdener Straße ein weiterer Anhänger gestohlen. Auch dieser war mit einem Kastenschloss gesichert, er stand in einem Innenhof. Der Anhänger der Marke Humbaur trug das Kennzeichen KLE-HG156.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

