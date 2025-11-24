POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnhaus
Bargeld gestohlen
Rees-Esserden (ots)
Am Samstag (22. November 2025) sind unbekannte Täter zwischen 14:15 und 19:45 Uhr auf noch unklare Weise in ein Wohnhaus am Kiefernweg eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, gestohlen wurde Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell