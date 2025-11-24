Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mehrere Diebstähle aus PKW

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Donnerstag und Sonntag (23. November 2023) ist es in Geldern zu mehreren Diebstählen aus PKW gekommen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter mehrere Pakete aus einem unverschlossenen VW, der in der Auffahrt eines Hauses auf der Straße Im Mühlenfeld stand. Die Pakete konnten unweit auf dem Spitsweg wieder aufgefunden werden, es fehlte aber eine Hose aus einem der Pakete. In derselben Nacht wurde aus einem Toyota an der Straße Am Heytgraben eine Sporttasche gestohlen. Diese wiederum tauchte auf einem Spielplatz der Nähe wieder auf, es fehlte ein hochwertiges Parfum aus der Tasche.

In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag schlugen unbekannte Täter die Scheibe es Audi ein, der auf dem Parkplatz eines Hotels an der Danziger Straße abgestellt war. Aus dem Wagen wurde ein Laptop gestohlen. An der Straße Am Bollwerk gingen Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagabend einen VW auf gleiche Weise an. Der Wagen war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Aus dem Fahr-zeug wurde ein Rucksack samt enthaltenem Portmonee gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Sachverhalten geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

