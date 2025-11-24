PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen
Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Freitag (21. November 2025) ereignete sich um kurz vor 15:00 Uhr an der Kreuzung Egmontstraße / Kroatenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Kevelaer befuhr die Egmontstraße mit ihrem Fiat und wollte nach links auf die Kroatenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße unterwegs war und die Einmündung der Kroatenstraße in diesem Moment passierte. Der Mann aus Kevelaer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin, ihr 28-Jähriger Beifahrer und ein Kleinkind, das sich ebenfalls im Wagen befand, blieben unverletzt. An dem Fiat und dem Pedelec entstand Sachschaden. (cs)

