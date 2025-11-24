Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nächster Termin der Seniorenkino-Reihe am 2. Dezember 2025: Expertin-nen der Verkehrsunfallprävention beraten vor Filmbeginn

Kleve (ots)

Am Dienstag, 2. Dezember 2025, findet der nächste Termin der Seniorenkino-Reihe im Kino an der Tichelstraße statt. Vor der Filmvorführung informieren dieses Mal Expertinnen der Verkehrsunfallprävention über Neuigkeiten aus dem Straßenverkehr und die sichere Teilnahme an eben diesen.

Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. Im Anschluss an den Kurzvortrag der Polizei steht der Film mit dem Titel "Zweigstelle", eine deutsche Komödie, auf dem Programm. Nach dem Film stehen die Präventionsexpertinnen noch für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Der vom Kino erhobene Eintritt kostet 7,50 Euro. Im Laufe der kommenden Monate werden dann weitere wichtige Präventionsthemen behandelt, darunter etwa Hinweise zum Umgang mit betrügerischen Anrufen. Die Veranstaltung ist bis zum März 2026 vorgeplant, die Termine fallen jeweils auf den ersten Dienstag im Monat und werden rechtzeitig angekündigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell