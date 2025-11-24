Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Aufgefundener Tresor an der "Ley" in Kalkar

Polizei sucht Besitzer

Kalkar (ots)

Am Montag (20. Oktober 2025) wurde am Leybach ("Ley") in Kalkar etwa in Höhe der Fußgängerbrücke ein Tresor aufgefunden. Dieser war offensichtlich aufgebrochen worden, im inneren befanden sich drei leere Geldmappen. Der Tresor lag offensichtlich vorher eine Zeitlang im Wasser und war von Unbekannten herausgezogen und an der Uferböschung abgelegt worden. Die bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariates in Goch führten nicht zu Hinweisen auf die Herkunft des Tresores. Daher sucht die Polizei jetzt auch mittels der beigefügten Fotos nach dem Besitzer des Tresores. Aber auch andere sachdienliche Hinweise, beispielsweise vom ursprünglichen Finder des Tresors in der Ley (eventuell ein "Magnet-Fischer"?), werden erbeten. Hinweise unter Telefon 02823 1080. (sp)

