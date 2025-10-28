POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 45. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 45. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 3. November:
B 49, Wasserbilligerbrück; A 64, Ehrang; B 50 Longkamp; A 1, Schweich; B 51 Bitburg
Dienstag, 4. November:
L 169, Ruschberg; L 47, Wehlen; A 1 Schweich; A60 Prüm, B 257 Hörschhausen
Mittwoch, 5. November:
A 60 Prüm; B 41 Weierbach; B 51 Bitburg; L 47 Wehlen; B 53 Zell-Kaimt
Donnerstag, 6. November:
B51, Bitburg; B 51, Trier; K 134 Konz; A 60 Prüm, L 48 Thörnich
Freitag, 7. November:
L 141 Schweich; B 51 Aach-Hohensonne; K 59 Heyroth; A 60 Winterspelt
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
