Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 45. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 45. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 3. November:

B 49, Wasserbilligerbrück; A 64, Ehrang; B 50 Longkamp; A 1, Schweich; B 51 Bitburg

Dienstag, 4. November:

L 169, Ruschberg; L 47, Wehlen; A 1 Schweich; A60 Prüm, B 257 Hörschhausen

Mittwoch, 5. November:

A 60 Prüm; B 41 Weierbach; B 51 Bitburg; L 47 Wehlen; B 53 Zell-Kaimt

Donnerstag, 6. November:

B51, Bitburg; B 51, Trier; K 134 Konz; A 60 Prüm, L 48 Thörnich

Freitag, 7. November:

L 141 Schweich; B 51 Aach-Hohensonne; K 59 Heyroth; A 60 Winterspelt

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Michael Notzon
Telefon: 0651 983 40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 23.10.2025 – 12:29

    POL-PPTR: Fahndung nach Trickdiebstahl in Bitburg

    Bitburg (ots) - Am Dienstag, 12. August, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, stahlen zwei bislang unbekannte Täter einer 46-jährigen Frau einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag aus der Handtasche. Die Frau hatte kurz zuvor in der Kreissparkasse in der Trierer Straße in Bitburg Bargeld abgehoben. Scheinbar hatten die Täter die Frau bereits in der Sparkasse beobachtet und waren ihr nach draußen gefolgt. Dort sprach ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 22:03

    POL-PPTR: Nötigung im Straßenverkehr

    A60. Landscheid (ots) - Am 22.10.2025, gegen 18:45 Uhr kommt es zu einem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich, zwischen Spangdahlem und Wittlich. Die Geschädigte fuhr mit ihrem PKW, besetzt mit drei Kindern, 1, 11 und 12 Jahre, die rechte Spur als sie plötzlich durch einen silbernen Jaguar mit einer britischen Zulassung überholt wurde. Anschließend bremste der Jaguar die Geschädigte ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 18:20

    POL-PPTR: Polizeieinsatz nach innerfamiliärer Bedrohung

    Bleialf (ots) - Heute am späten Vormittag, gegen 11:35 Uhr, meldete sich ein 57 Jahre alter Mann aus Bleialf über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sich sein erwachsener Sohn in seinem Haus aufhalte und ihn soeben bedroht habe. Der 26-Jährige leide unter einer psychischen Erkrankung und befinde sich zurzeit in einer Ausnahmesituation. Der Mitteiler hatte sich bereits aus dem Haus entfernt, sein Sohn sei die ...

    mehr
