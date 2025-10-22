Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nötigung im Straßenverkehr

A60. Landscheid (ots)

Am 22.10.2025, gegen 18:45 Uhr kommt es zu einem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich, zwischen Spangdahlem und Wittlich. Die Geschädigte fuhr mit ihrem PKW, besetzt mit drei Kindern, 1, 11 und 12 Jahre, die rechte Spur als sie plötzlich durch einen silbernen Jaguar mit einer britischen Zulassung überholt wurde. Anschließend bremste der Jaguar die Geschädigte von ca. 130 km/h bis zum Stillstand aus, sodass man auf der rechten Spur zum Stehen kam. Die zwei Fahrzeuginsassen des Jaguars kamen sodann bedrohlich an das Fahrzeug der Geschädigten, ließen nach einiger Zeit ab und fuhren weiter in Richtung Wittlich. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Situation und insbesondere dem silbernen Jaguar, aber auch den Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell