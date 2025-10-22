PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: "Eine Stunde mehr für die Sicherheit" - Telefonaktion der Polizei Trier am 24. Oktober 2025

Trier (ots)

Am Sonntag, 26. Oktober 2025, wird die Uhr wieder auf Winterzeit umgestellt - und damit steht traditionell auch der Tag des Einbruchschutzes unter dem Motto "Eine Stunde mehr für die Sicherheit" an. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß das Risiko für Einbrüche. Eine gute Sicherung von Häusern und Wohnungen - kombiniert mit umsichtigem Verhalten - ist der beste Schutz.

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier lädt daher am Freitag, dem 24. Oktober, im Zeitraum von 14:00 bis 20:00 Uhr zu einer Telefonaktion ein. Unter 0651/983 41159 erhalten Bürgerinnen und Bürger praktische Tipps, wie sie ihr Zuhause besser schützen können. Im Rahmen der Aktion geben Expertinnen und Experten Empfehlungen zur mechanischen und technischen Sicherung von Häusern und Wohnungen. Zudem werden Themen wie Abschreckung von Einbrechern und Videoüberwachung angesprochen.

Interessierte können darüber hinaus ein kostenloses Vor-Ort-Angebot erhalten: Dabei wird die individuelle Sicherheitssituation im eigenen Zuhause ausführlich analysiert. Zudem geben die Polizeibeamten konkrete Empfehlungen zu technischen Standards sowie zu elektronischen Sicherungsmaßnahmen wie Alarmanlagen und Videotechnik.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:23

    POL-PPTR: Verkehrsunfall nach Radverlust

    A602, Trier (ots) - Am Mittwoch, 22.10.2025 gegen 06:00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Audi die A602 in Fahrtrichtung Trier. Ca. 1 km vor dem Verteilerkreis verlor der Audi ein Komplettrad. Das Rad rollte über die linke Fahrspur und kam zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen im Grünstreifen zum Stillstand. Der Audi stand im Anschluss, nicht mehr fahrbereit, auf der rechten Fahrspur. Daraufhin kam es auf Höhe des ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 44. KW

    Trier (ots) - An folgendem Standort misst die Polizei in der 44. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 27. Oktober: B51, Trier; L151, Mertesdorf; B41, Idar-Oberstein; A1, Mehren; B50, Kommen Dienstag, 28. Oktober: B51, Trier; Bitburg; B41, Weierbach; L158, Monzelfeld; K133, Konz Mittwoch, 29. Oktober: B257, Irrel; A64, Pfalzel; A60, Winterspelt Donnerstag, 30. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 16:01

    POL-PPTR: Mehrere Tankbetrüge und andere Straftaten geklärt

    Niederöfflingen (ots) - Am Dienstag, 21.10.2025, gegen 09:00 Uhr kam es auf der Tank- und Rastanlage Eifel West, an der A1 zu insgesamt drei Tankbetrügen. Die Fahrzeuge wurden durch die jeweiligen Fahrer, welche diese in Hamburg gekauft und mit spanischen Kurzzeitkennzeichen auf dem Weg nach Spanien waren, betankt und die Raststätte unmittelbar ohne Zahlungsvorgang wieder verlassen. Durch die sofortige Meldung an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren