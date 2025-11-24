Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Beschädigter VW und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emmerich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. November 2025) um kurz nach Mitternacht kam es auf der 's-Heerenberger Straße zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Eine Fahrerin aus Kleve war in ihrem grauen VW Polo in Richtung Kreisverkehr an der Gerhard-Storm-Straße unterwegs. Sie sah, wie ein anderer PKW mit hoher Geschwindigkeit aus dem Kreisverkehr kam. Der entgegenkommende, weiße Kleinwagen touchierte dann nach ihren Angaben im Vorbeifahren die linke Seite des Polos. Danach setzte der Kleinwagen seine Fahrt unvermittelt fort in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Der VW wurde stark beschädigt, auch von dem flüchtigen PKW blieben Fahrzeugteile zurück. Anhand derer ist zu vermuten, dass es sich bei dem anderen Wagen ebenfalls um einen VW handelt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell