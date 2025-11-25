Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve: Waffenbehörde der Kreispolizeibehörde zieht um

Neue Anlaufstelle an der Arntzstraße in Kleve

Kreis Kleve (ots)

Die für Waffen- und Versammlungsangelegenheiten zuständige Stelle der Kreispolizeibehörde Kleve erhält eine neue Dienststelle. Ab dem 08. Dezember 2025 stehen die Mitarbeitenden in Waffen- und Versammlungsangelegenheiten in der Arntzstraße 9 zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung und nicht mehr in der Kanalstraße 7.

In der Zeit vom 28. November bis zum 7. Dezember 2025 ist der Dienstbetrieb wegen des Umzuges eingeschränkt und die Waffenbehörde für Publikumsverkehr geschlossen. Für Notfälle und in dringenden Versammlungsangelegenheiten steht auch während des Umzugs ein Ansprechpartner zur Verfügung. Anfragen können per E-Mail an recht.kleve@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02821 5041255 gestellt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell