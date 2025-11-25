Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Oldtimer-Wohnmobil der Marke Fiat gestohlen

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 09:15 Uhr, (24. November 2025) ein Fiat-Wohnmobil gestohlen, das auf einem Parkplatz an der Straße Am Stadion abgestellt war. Das Fahrzeug Typ 280 aus dem Jahr 1988 gilt als Oldtimer und trug das Kennzeichen GG-LL-448. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder das Wohnmobil gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell