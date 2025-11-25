POL-KLE: Emmerich - Oldtimer-Wohnmobil der Marke Fiat gestohlen
Zeugen gesucht
Emmerich (ots)
Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 09:15 Uhr, (24. November 2025) ein Fiat-Wohnmobil gestohlen, das auf einem Parkplatz an der Straße Am Stadion abgestellt war. Das Fahrzeug Typ 280 aus dem Jahr 1988 gilt als Oldtimer und trug das Kennzeichen GG-LL-448. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder das Wohnmobil gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell