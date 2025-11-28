PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251128-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach zehnjährigem Jungen aus Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.11.2025, 11:45 Uhr

Ort: Hamburg-Schnelsen, Lüttenredder

Seit gestern Abend suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem Zehnjährigen aus dem Stadtteil Schnelsen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6167883, zu entnehmen.

Der Junge wurde heute Nachmittag durch Einsatzkräfte im Bereich Quickborn angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind somit erledigt.

Zim.

