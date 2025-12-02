Polizei Hamburg

POL-HH: 251202-2. Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf einen 30-Jährigen in einem Restaurant in Hamburg-Hoheluft-West

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.12.2025, 20:35 Uhr

Tatorte: Hamburg-Hoheluft-West, Gärtnerstraße

Gestern Abend hat ein Unbekannter im Stadtteil Hoheluft-West mehrere Schüsse auf einen 30-jährigen Mitarbeiter eines Burger-Restaurants abgegeben und ihn dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat ein Unbekannter gestern Abend das Restaurant und fragte den 30-Jährigen nach der Toilette. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zog der unbekannte Mann eine Waffe, schoss mehrfach auf die Beine des 30-Jährigen und flüchtete anschließend mit einer weiteren Person, die vor dem Restaurant gewartet hatte, fußläufig in Richtung Wiesingerweg.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zwanzig Funkstreifenwagen, dem Polizeihubschrauber "Libelle" und der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) führten nicht zur Festnahme des Duos, das wie folgt beschrieben wird:

1. Hauptverdächtiger

- männlich - schwarz - bekleidet mit einer schwarzen, knielangen Daunenjacke, einer grauen Kapuze mit einem Basecap darunter und schwarz-grauen Turnschuhen

2. weitere Person

- männlich - dunkel bekleidet

Der 30-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Bein. Er wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT) übernahm die Akutbetreuung der Angehörigen des 30-Jährigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm gestern Abend die ersten Ermittlungen, die nun durch das örtlich zuständige Landeskriminalamt 133 (LKA 133) fortgeführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang gestern Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell