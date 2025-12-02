Polizei Hamburg

POL-HH: 251202-1. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.12.2025, 23:39 Uhr

Unfallort: Hamburg-Farmsen-Berne, Friedrich-Ebert-Damm

Am späten Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtteil Farmsen-Berne, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer den Friedrich-Ebert-Damm in Richtung Berner Heerweg. Im Bereich einer Kurve in Höhe der Eckerkoppel verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Alarmierte Rettungskräfte führten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch und transportierten den lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der Gesundheitszustand des Mannes hat sich stabilisiert, ist jedoch weiterhin kritisch.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die zuständige Verkehrsdirektion Ost (VD 32) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder weitere Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell