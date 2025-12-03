Polizei Hamburg

POL-HH: 251203-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.12.2025, 13:34 Uhr

Unfallort: Hamburg-Bergedorf, Wentorfer Straße/Pfingstberg

Gestern Mittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem 17-jährigen Radfahrer, bei der dieser eine lebensbedrohliche Kopfverletzung erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Linienbus die Wentorfer Straße in Richtung Wentorf und bog mit diesem nach links in die Straße Pfingstberg ab. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte der Radfahrer, der den Radweg der Wentorfer Straße in Richtung Mohnhof befuhr, im weiteren Verlauf mit dem Heck des abbiegenden Gelenkbusses. Hierbei zog sich der Jugendliche mehrere Frakturen sowie eine lebensbedrohliche Kopfverletzung zu.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den 17-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Ermittlungen werden nun von der VD 4 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell