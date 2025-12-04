Polizei Hamburg

POL-HH: 251204-1. 85-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Barmbek-Süd

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.12.2025, 21:26 Uhr

Unfallort: Hamburg-Barmbek-Süd, Weidestraße/Flotowstraße

Am Mittwochabend verstarb ein 85 Jahre alter Mann, nachdem er zuvor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Lichtmast kollidierte.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) zufolge befuhr der Senior mit seinem Opel Astra die Weidestraße in Fahrtrichtung Osten. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer auf Höhe der Flotowstraße die Kontrolle über sein Auto und überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel, bevor er anschließend mit einem Lichtmast kollidierte.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm umgehend die Reanimation des 85-Jährigen, der jedoch noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort, für die auch eine Drohne eingesetzt wurde. Zudem zogen die Beamtinnen und Beamten einen Sachverständigen hinzu.

Die Weidestraße war für die Unfallaufnahme zwischen der Flotowstraße und der Straße Imstedt bis 01:00 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen der VD 3 dauern an. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob eine Erkrankung des Seniors ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell