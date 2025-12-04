PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HH: 251204-2. Geldautomat in Hamburg-Bergedorf gesprengt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.12.2025, 22:56 Uhr; Tatort: Hamburg-Bergedorf, Kurt-A.-Körber-Chaussee

Mittwochabend ist ein Geldautomat in Hamburg-Bergedorf gesprengt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Heute Morgen informierte ein Passant die Polizei, nachdem er einen deutlichen Sachschaden an einem Geldautomaten in der Kurt-A.-Körber Chaussee in unmittelbarer Nähe zu einer dortigen Tankstelle festgestellt hatte.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten wenig später den massiv beschädigten Geldautomaten sowie Beschädigungen des Vorraums des provisorischen Gebäudes feststellen.

Im Zuge der ersten Maßnahmen, in die unmittelbar die Bergedorfer Kriminalpolizei (LKA 173) eingebunden worden war, konnten die Ermittlerinnen und Ermittler nachvollziehen, wie um 22:56 Uhr ein dunkel gekleideter und maskierter Mann den Automatenraum betrat. Wenig später kam es zur Detonation des Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend unerkannt mit seiner Beute.

Die Ermittlungen des LKA 173, in die auch die Fachdienststelle für Sprengstoffdelikte (LKA 75) und die Spurensicherung (LKA 31) eingebunden waren, dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen und möglichen Komplizen geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

