Polizei Hamburg

POL-HH: 251205-1. Polizei verhaftet vier Tatverdächtige zu versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.01.2024, 18:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Billstedter Hauptstraße, Tankstellengelände

Nach einem versuchten Tötungsdelikt Anfang des vergangenen Jahres haben Einsatzkräfte der Polizei in Dortmund, Lüneburg und der Türkei insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 30 bis 41 Jahren verhaftet.

Am 3. Januar letzten Jahres kam es im Stadtteil Billstedt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein damals 27-Jähriger lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitt. Das örtlich zuständige Landeskriminalamt (LKA 163) führte daraufhin zunächst die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Nähere Informationen hierzu sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5685149, zu entnehmen.

Im Rahmen der Ermittlungen rückte zunächst ein heute 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden, woraufhin die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht einen internationalen Haftbefehl für ihn erwirkte. Zielfahnderinnen und Zielfahnder des LKA Hamburg (LKA 23) lokalisierten den Tatverdächtigen in der Türkei und verhafteten ihn dort bereits Anfang Dezember 2024 mit Unterstützung der türkischen Behörden. Der Mann wurde im August 2025 nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in Hamburg.

Aufgrund während der weiteren Ermittlungen gewonnener Erkenntnisse stufte die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein, woraufhin die Mordkommission (LKA 41) die polizeilichen Ermittlungen übernahm.

Hierbei verdichteten sich die Hinweise, dass drei weitere Männer maßgeblich an der Tat beteiligt gewesen sein dürften. Zielfahnderinnen und Zielfahnder übernahmen erneut die Fahndungsmaßnahmen und lokalisierten einen 41-jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen in Lüneburg sowie zwei 35 und 37 Jahre alte Türken in Dortmund. Spezialeinsatzkommandos aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verhafteten die drei Tatverdächtigen heute Morgen an ihren Wohnanschriften und führten sie Untersuchungsgefängnissen zu. Im Rahmen der Festnahme des 37-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zudem eine scharfe Schusswaffe und beschlagnahmten diese.

Die gemeinsam von Staatsanwaltschaft und LKA Hamburg geführten Ermittlungen dauern an.

Zim.

