Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Tresore aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am vergangenen Samstag (06.12.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Vogelbeerenweg in Flensburg. Die unbekannten Täter entwendeten Tresore und Wertgegenstände im Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Bei der Rückkehr zu seiner Wohnanschrift stellte der Geschädigte gegen 17:15 Uhr fest, dass eine rückwärtige Tür des Hauses gewaltsam geöffnet worden war. Aus dem Gebäude wurden laut den Eigentümern größere Summen Bargeld und Schmuckgegenstände aus Gold gestohlen. Teilweise waren die Gegenstände in Tresoren gesichert, die von den unbekannten Tätern ebenfalls entwendet wurden.

Das Gebäude grenzt an eine Grünfläche nahe der Ringstraße, die von Spaziergängern und auch als Hundefreilauf genutzt wird. Über diesen Bereich näherten sich die Täter mutmaßlich dem Objekt zu Fuß oder mit einem Fahrzeug an.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere Personen die sich zwischen 09:00 Uhr und 17:15 Uhr im Bereich des Vogelbeerenwegs und der angrenzenden Parkanlage aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0461-4840 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Fenster und Türen - auch bei kurzer Abwesenheit. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft. - Informieren Sie bei ungewöhnlichen Beobachtungen umgehend die Polizei unter 110. - Sichern Sie Terrassen- und Balkontüren zusätzlich, z.B. mit Pilzkopfverriegelungen. - Nehmen Sie kostenlose Beratungsangebote Ihrer Polizei zur Einbruchsprävention wahr.

Weitere Informationen zur Einbruchsprävention finden Sie auch online unter: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell