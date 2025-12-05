Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf Parkplatz -Zeuge gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, kam es zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des evangelischen Seniorenzentrums in der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Die Geschädigte stellte gegen 14:00 Uhr eine frische Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Unmittelbar danach trat ein bislang unbekannter Mann an sie heran, der das Unfallgeschehen offenbar beobachtet hatte und der Geschädigten seine Hilfe anbot. Die Person entfernte sich jedoch, bevor ihre Personalien aufgenommen werden konnten. Der Zeuge wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 50-60 Jahre alt - schlank - Bart - schulterlange blonde Haare - braune Kleidung Die Polizei Wilhelmshaven bittet diesen wichtigen Zeugen, sich zu melden. Ebenso werden weitere Personen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell