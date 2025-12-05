PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Räuberische Erpressung im Kurpark - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 20:27 Uhr, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher im Kurpark in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven von drei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und nach Geld sowie Betäubungsmitteln gefragt. Nachdem der Jugendliche keine Auskunft erteilte, wurde er unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Dem Opfer gelang es anschließend, sich fußläufig von der Örtlichkeit zu entfernen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den drei Jugendlichen oder zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

