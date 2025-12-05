Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung im Kurpark - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 20:27 Uhr, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher im Kurpark in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven von drei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und nach Geld sowie Betäubungsmitteln gefragt. Nachdem der Jugendliche keine Auskunft erteilte, wurde er unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Dem Opfer gelang es anschließend, sich fußläufig von der Örtlichkeit zu entfernen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den drei Jugendlichen oder zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

