Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Oberschule Varel

Varel (ots)

Am Donnerstagmorgen, 04.12.2025, führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsbeauftragten, Schülerinnen und Schülern sowie dem Einsatz- und Streifendienst Varel eine gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle vor der Oberschule Varel durch. Die Kontrollzeit lag zwischen 07:15 Uhr und 08:10 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 65 Fahrräder überprüft. An 19 Rädern mussten Beanstandungen hinsichtlich der Beleuchtungseinrichtungen festgestellt werden. Die festgestellten Mängel wurden dokumentiert; die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden auf die Bedeutung eines verkehrssicheren Fahrrades hingewiesen.

Die Polizei weist darauf hin, dass funktionierende Beleuchtungseinrichtungen besonders in der dunklen Jahreszeit maßgeblich zur Verkehrssicherheit beitragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell