Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Oberschule Varel
Varel (ots)
Am Donnerstagmorgen, 04.12.2025, führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsbeauftragten, Schülerinnen und Schülern sowie dem Einsatz- und Streifendienst Varel eine gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle vor der Oberschule Varel durch. Die Kontrollzeit lag zwischen 07:15 Uhr und 08:10 Uhr.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 65 Fahrräder überprüft. An 19 Rädern mussten Beanstandungen hinsichtlich der Beleuchtungseinrichtungen festgestellt werden. Die festgestellten Mängel wurden dokumentiert; die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden auf die Bedeutung eines verkehrssicheren Fahrrades hingewiesen.
Die Polizei weist darauf hin, dass funktionierende Beleuchtungseinrichtungen besonders in der dunklen Jahreszeit maßgeblich zur Verkehrssicherheit beitragen.
