Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neue ausgebildete Schülerlotsinnen und -lotsen in Bockhorn unterstützen sichere Schulwege

Bockhorn (ots)

Nach mehreren Ausbildungsterminen sowie einer abschließenden Theorie- und Praxisprüfung haben 13 neue Schülerlotsinnen und -lotsen der Oberschule Bockhorn ihren Dienst aufgenommen. Sie unterstützen in der dunklen Jahreszeit die jüngeren Schülerinnen und Schüler dabei, sicher zur Schule zu gelangen. Die Verkehrshelfer sichern mit gut sichtbaren gelben Warnwesten und Winkerkellen insbesondere die Gefahrenbereiche an der Kreuzung der Schulstraße sowie vor der Grundschule ab. Da Oberschule und Grundschule direkt nebeneinander liegen, ist es naheliegend, dass ältere Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen und die jüngeren Kinder auf ihrem Schulweg unterstützen. Das seit 2013 bestehende Projekt ist im Landkreis Friesland einzigartig. Der Präventionsbeauftragte der Polizei Varel, Eugen Schnettler, der für die Ausbildung verantwortlich ist, betont die Bedeutung des Engagements: Gemeinsam mit den bereits länger tätigen Lotsinnen und Lotsen versehen derzeit insgesamt 22 Verkehrshelferinnen und -helfer ihren freiwilligen Dienst vor der Grundschule Bockhorn. Schnettler hebt hervor, dass das Projekt über die Jahre dazu beigetragen habe, das Verkehrsverhalten von Auto- und Fahrradfahrenden im Bereich der Schulen nachhaltig zu verbessern. Die Schülerlotsinnen und -lotsen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr.

