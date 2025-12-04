Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 13.20 Uhr, kam es an der Einmündung Bahnhofstraße/Moorhauser Weg in Schortens zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 15-jährige Fahrerin mit ihrem E-Scooter den Rad- und Gehweg der Bahnhofstraße aus Richtung Heidmühle in Richtung Accum. An der Einmündung Moorhauser Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem zunächst haltenden, anschließend anfahrenden Pkw. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich kurz nach ihrem Befinden, setzte jedoch anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 70-80 Jahre alt - graue, kurze Haare - dunkle Kleidung Im Fahrzeug soll sich zudem ein älterer männlicher Beifahrer befunden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell