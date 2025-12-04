Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Ober- und Grundschule

Bockhorn (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, führte die Polizei in der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr eine gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Ober- und Grundschule in Bockhorn durch. Unterstützt wurden die eingesetzten Kräfte durch den Mobilitätsbeauftragten sowie die örtlichen Schülerlotsen. Es wurden insgesamt 71 Fahrräder überprüft. Bei acht Fahrrädern wurden Mängel an der Beleuchtung festgestellt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhielten entsprechende Hinweise; nach Beseitigung der Mängel sollen die Fahrräder in der Schule erneut vorgeführt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Bedeutung funktionierender Beleuchtungseinrichtungen hin - gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr entscheidend für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell