Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Ober- und Grundschule
Bockhorn (ots)
Am Mittwoch, 03.12.2025, führte die Polizei in der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr eine gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Ober- und Grundschule in Bockhorn durch. Unterstützt wurden die eingesetzten Kräfte durch den Mobilitätsbeauftragten sowie die örtlichen Schülerlotsen. Es wurden insgesamt 71 Fahrräder überprüft. Bei acht Fahrrädern wurden Mängel an der Beleuchtung festgestellt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhielten entsprechende Hinweise; nach Beseitigung der Mängel sollen die Fahrräder in der Schule erneut vorgeführt werden.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Bedeutung funktionierender Beleuchtungseinrichtungen hin - gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr entscheidend für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell