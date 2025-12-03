Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl im Lebensmittelmarkt in Sande

Sande (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 20:23 Uhr, wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Am Markt in Sande ein Ladendiebstahl festgestellt. Ein 59-jähriger Mann steckte sich eine Packung Hähnchenfleisch in seine Jackentasche und passierte anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Auf Ansprache flüchtete er aus dem Markt und warf das Diebesgut während der Verfolgung durch den Filialleiter weg.

Der Beschuldigte konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Nahbereich angetroffen werden. Er war alkoholisiert und bestritt den Diebstahl. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

