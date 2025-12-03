PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl im Lebensmittelmarkt in Sande

Sande (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 20:23 Uhr, wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Am Markt in Sande ein Ladendiebstahl festgestellt. Ein 59-jähriger Mann steckte sich eine Packung Hähnchenfleisch in seine Jackentasche und passierte anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Auf Ansprache flüchtete er aus dem Markt und warf das Diebesgut während der Verfolgung durch den Filialleiter weg.

Der Beschuldigte konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Nahbereich angetroffen werden. Er war alkoholisiert und bestritt den Diebstahl. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:56

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 28.11.2025, zwischen 14:50 Uhr und 15:35 Uhr, kam es in der Güterstraße 20, dortiger Parkplatz, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein blauer Hyundai vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:51

    POL-WHV: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen - Polizei sucht Zeugen

    Jever (ots) - Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 17:25 Uhr, kam es im Bereich Schlachtstraße/Brillenhof in Jever zu einem polizeilich relevanten Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen riefen drei bislang unbekannte männliche Jugendliche mehrfach nationalsozialistische Parolen. Zudem wurde eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Geschäftes beleidigt. Beim Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren