Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbahnstraßenregelung für "Weihnachten am Meer" - Hinweis an Verkehrsteilnehmende

  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Vom 24. November bis zum 28. Dezember 2025 wird die Wilhelmshavener Innenstadt rund um den Valoisplatz erneut in eine vorweihnachtliche Atmosphäre verwandelt - das Veranstaltungsformat "Weihnachten am Meer" kehrt zurück. Um einen sicheren Ablauf der Veranstaltung sowie einen geregelten Verkehrsfluss zu gewährleisten, wurde eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet:

   -	Die Ebertstraße ist ausschließlich in Fahrtrichtung 
Mitscherlichstraße befahrbar.

- Vom Verkehrskreisel am Parkhaus bis zur Virchowstraße ist die Ebertstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Polizei weist alle Autofahrenden darauf hin, die geänderte Verkehrsführung zu beachten und den Veranstaltungsbereich mit besonderer Vorsicht zu passieren. Wir danken für das Verständnis und wünschen eine sichere und besinnliche Adventszeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

