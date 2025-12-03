Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen - Polizei sucht Zeugen
Jever (ots)
Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 17:25 Uhr, kam es im Bereich Schlachtstraße/Brillenhof in Jever zu einem polizeilich relevanten Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen riefen drei bislang unbekannte männliche Jugendliche mehrfach nationalsozialistische Parolen. Zudem wurde eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Geschäftes beleidigt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatten die drei Tatverdächtigen die Örtlichkeit bereits verlassen. Täterbeschreibung:
- Person 1: männlich, ca. 15-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, blonde etwas längere "wuschelige" Haare, hellblaue Jeans, schwarze Winterjacke (möglicherweise Marke The North Face), weiße Sneaker (Nike Airforce)
- Person 2: männlich, ca. 15-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkelbraune bis schwarze Haare, dunkelgrüne Cargohose, schwarze Winterjacke
- Person 3: männlich, ca. 15-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, keine nähere Beschreibung möglich
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 zu melden.
