Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzungen nach Streit um Fahrraddiebstahl auf Wangerooge

Wangerooge (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 21.30 Uhr, kam es in Wangerooge im Bereich Im Dorfgroden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 31 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten zunächst aufgrund eines mutmaßlichen Fahrraddiebstahls in Streit, der anschließend in eine wechselseitige Körperverletzung mündete. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Eine 27-jährige Frau, die die Situation schlichten wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

