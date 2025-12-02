PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Hinweise

POL-WHV: Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Hinweise
Jever (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, gegen 11:00 Uhr, verließ der 58-jährige Hans-Wilhelm Ihnken nach bisherigen Erkenntnissen die Schloss-Apotheke am Alten Markt in Jever. Seitdem verliert sich seine Spur. Sein Pkw wurde später im Bereich der Bismarckstraße in Jever parkend festgestellt. Vom Aufenthaltsort des Vermissten fehlt weiterhin jede Spur. Personenbeschreibung: - ca. 190 cm groß - grau/schwarz meliertes Haar - kein Bart, keine Tätowierungen - rechteckige schwarze Brille Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: - braune Stoffjacke - schwarzer Adidas-Pullover - Jeans (Farbe unbekannt) - schwarze Schuhe der Marke Skechers Die Polizei Jever bittet dringend um Hinweise: Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04461 74490 bei der Polizei Jever oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

