Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle am Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel
Varel (ots)
Am Dienstag, 02.12.2025, wurde zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr vor dem Lothar-Meyer-Gymnasium in der Moltkestraße in Varel eine Fahrradbeleuchtungskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 95 Fahrräder überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte 24 Mängel fest - überwiegend defekte oder fehlende Beleuchtungseinrichtungen.
Schülerinnen und Schüler wurden auf die Bedeutung funktionierender Fahrradbeleuchtung hingewiesen und hinsichtlich der eigenen Sicherheit sensibilisiert. Einige kleinere Mängel konnten direkt vor Ort behoben werden.
Die Polizei zieht ein Fazit: Trotz regelmäßiger Aufklärung ist die Anzahl der festgestellten Beleuchtungsmängel heute hoch gewesen. Eine funktionierende Beleuchtung ist insbesondere in der dunklen Jahreszeit entscheidend, um selbst gut sichtbar zu sein und Unfälle zu vermeiden.
