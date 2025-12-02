PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle am Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel

Varel (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, wurde zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr vor dem Lothar-Meyer-Gymnasium in der Moltkestraße in Varel eine Fahrradbeleuchtungskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 95 Fahrräder überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte 24 Mängel fest - überwiegend defekte oder fehlende Beleuchtungseinrichtungen.

Schülerinnen und Schüler wurden auf die Bedeutung funktionierender Fahrradbeleuchtung hingewiesen und hinsichtlich der eigenen Sicherheit sensibilisiert. Einige kleinere Mängel konnten direkt vor Ort behoben werden.

Die Polizei zieht ein Fazit: Trotz regelmäßiger Aufklärung ist die Anzahl der festgestellten Beleuchtungsmängel heute hoch gewesen. Eine funktionierende Beleuchtung ist insbesondere in der dunklen Jahreszeit entscheidend, um selbst gut sichtbar zu sein und Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:48

    POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Oberschule und Grundschule Obenstrohe

    Varel (ots) - Am Montag, 01.12.2025, führten Einsatzkräfte der Polizei Varel zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr eine gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle vor der Oberschule und Grundschule Obenstrohe im Riesweg in Varel durch. Insgesamt wurden 30 Fahrräder überprüft. Dabei wurden lediglich zwei geringfügige ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:25

    POL-WHV: Fund von Bargeld - Eigentümerin ermittelt und Geld übergeben

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 1. Dezember 2025, gegen 13:50 Uhr, fand ein 76-jähriger Mann vor der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Theaterplatz in Wilhelmshaven einen weißen Briefumschlag mit 2.000 Euro Bargeld. Der Finder meldete seinen Fund umgehend. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die rechtmäßige Eigentümerin, eine 95-jährige Frau, ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:06

    POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

    Varel (ots) - Am 01.12.2025, gegen 17:28 Uhr, fährt ein 71-jähriger Verkehrsteilnehmer vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Wiefelsteder Straße (L819) auf. Dabei übersieht er eine 14-jährige Radfahrerin, die die vorfahrtberechtigte Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wird. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren