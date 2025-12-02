Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel
Varel (ots)
Am 01.12.2025, gegen 17:28 Uhr, fährt ein 71-jähriger Verkehrsteilnehmer vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Wiefelsteder Straße (L819) auf. Dabei übersieht er eine 14-jährige Radfahrerin, die die vorfahrtberechtigte Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell