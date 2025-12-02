Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung in einem Mehrfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 01.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße zu einem Zwischenfall zwischen zwei Bewohnerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine 28-jährige Beschuldigte zunächst ein Ei aus dem Fenster ihrer Wohnung im oberen Stockwerk gegen ein darunterliegendes Wohnungsfenster. Als die dort wohnhafte 40-jährige Geschädigte daraufhin aus ihrem Fenster schaute, spuckte die Beschuldigte ihr aus dem oberen Stockwerk auf den Kopf. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

