Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beleidigung in einem Mehrfamilienhaus
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 01.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße zu einem Zwischenfall zwischen zwei Bewohnerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine 28-jährige Beschuldigte zunächst ein Ei aus dem Fenster ihrer Wohnung im oberen Stockwerk gegen ein darunterliegendes Wohnungsfenster. Als die dort wohnhafte 40-jährige Geschädigte daraufhin aus ihrem Fenster schaute, spuckte die Beschuldigte ihr aus dem oberen Stockwerk auf den Kopf. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
