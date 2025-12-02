PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung in einem Mehrfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 01.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße zu einem Zwischenfall zwischen zwei Bewohnerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine 28-jährige Beschuldigte zunächst ein Ei aus dem Fenster ihrer Wohnung im oberen Stockwerk gegen ein darunterliegendes Wohnungsfenster. Als die dort wohnhafte 40-jährige Geschädigte daraufhin aus ihrem Fenster schaute, spuckte die Beschuldigte ihr aus dem oberen Stockwerk auf den Kopf. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren