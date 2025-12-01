Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 25.11.2025, 22:30 Uhr, bis 26.11.2025, 12:30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Renault wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

