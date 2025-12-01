Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rauchentwicklung an Biogasanlage in Jever

Jever (ots)

Am Montag, 01.12.2025, ging gegen 09:05 Uhr ein Notruf über eine Rauchentwicklung aus einem Behältnis einer Biogasanlage am Leeghamm in Jever ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren deutliche Rauchschwaden sichtbar, offene Flammen jedoch nicht. Eine Person wies Anzeichen einer Rauchgasinhalation auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Rauch aus einem der drei auf dem Gelände befindlichen Behälter auf. Kurz nach den Polizeikräften traf die Feuerwehr Jever ein und übernahm die Brandbekämpfung. Nach Angaben des Anlagenbetreibers befanden sich in dem betroffenen Behälter ausschließlich Gärreste und Gülle. Er erklärte weiterhin, dass die Dachfolie des Behälters nach einer Verpuffung zusammengestürzt sei. Ein Mitarbeiter hatte Brandrauch eingeatmet und wurde zur weiteren medizinischen Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass es im Rahmen des Gärprozesses im Endlager zu einer Verpuffung gekommen ist, wodurch die Dachfolie thermisch beschädigt wurde.

