Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.11.2025, 16:00 Uhr, und Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr, kam es in der Marienstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der unbekannte Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug gemacht haben, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell