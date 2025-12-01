PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.11.2025, 16:00 Uhr, und Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr, kam es in der Marienstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der unbekannte Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug gemacht haben, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:17

    POL-WHV: Inbrandsetzung in Bockhorn - Polizei bittet um Hinweise

    Bockhorn (ots) - Am Sonntagvormittag setzten bislang unbekannte Täter auf einer unbebauten Gewerbefläche an der Vareler Straße, gegenüber der Nordstraße, Umverpackungsfolie für Baustoffe in Brand. Das Feuer griff auf eine in unmittelbarer Nähe abgestellte Holzpalette über. Die Freiwillige Feuerwehr Bockhorn war schnell vor Ort und löschte den Brand. Es ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:06

    POL-WHV: Streitigkeiten im Umfeld eines Weihnachtsmarktes

    Varel (ots) - Am Sonntag, 30.11.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich des Landgerichtsweges in Varel im Umfeld eines Weihnachtsmarktes zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf mischten sich auch deren Eltern ein, wodurch die Auseinandersetzung zunehmend lautstark wurde. Zu strafbaren Handlungen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei sprach zur Beruhigung der Situation ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:57

    POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus - verdächtiger Transporter beobachtet

    Varel (ots) - Zwischen Samstag, 22.11.2025, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 26.11.2025, 15:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Streekmoorweg in Varel ein. Die Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren