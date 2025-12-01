Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.11.2025, 16:00 Uhr, und Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr, kam es in der Marienstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der unbekannte Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug gemacht haben, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell